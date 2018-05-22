Богиня хайпа: Диана Шурыгина в новой песне попросила Бузову «подвинуться»

Сегодня, 12:33

Самая знаменитая «жертва» насилия Диана Шурыгина стремится стать настоящей звездой благодаря своей скандальной популярности и множества поклонников. На днях на видеохостинге YouТube появился отрывок песни Шурыгиной, где девушка просит Бузову «подвинуться».

19-летняя Диана Шурыгина после неудачной попытки стать моделью на этот раз пробует себя в музыкальной сфере. Недавно на YouТube появилась часть песни Шурыгиной, где девушка нелестно отзывается об Ольге Бузовой. «Ольга, что случилось? Я не понимаю. Женщина, подвиньтесь, я здесь рэп читаю», - заявила Диана.

Интернет-пользователи были возмущены поведением Шурыгиной и заявили, что популярность скандальной персоны начинает падать, а потому Диана пошла проверенным путем и пытается «хайпануть» на громких именах.