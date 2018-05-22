Вчера, 23:30

Пикантные фотографии прогулки наездницы появились в Сети. На снимках откровенные формы девушки не оставили равнодушными очевидцев. Известно, что свою карьеру она начинала с рекламы нижнего белья и продолжает завоевывать фанатов привлекательным телом.

Фигуристая Деми Роуз в золотом бикини "оседлала" юношу на Ибице. Это произошло во время смены локаций на Ибице, когда Роуз пришлось перейти на скалистую местность для тематической фотосессии. Босоногая красавица воспользовалась услугами юноши и залезла ему на спину, чтобы не повредить нежные ножки.

В Сети бурно обсудили вид девушки на парне, однако, своего восторга от форм Роуз никто не скрывает. Деми Роуз называют британской Селеной Гомес. Девушка имеет почти 7 млн подписчиков в популярной соцсети. Такое астрономическое количество поклонников есть не у каждого певца или актера.