Анастасия Гизерская рассказала о съемках клипа с Егором Кридом

Сегодня, 12:00

Светская львица начала новый этап своей жизни, прибавив к своим разносторонним интересам еще одно амплуа. Модель «примерила» артистическую роль и, судя по всему, осталась довольна своим дебютом.

В интервью отечественным глянцам Гизерская рассказала о съемках клипа «Миллион алых роз» с Егором Кридом. Анастасия, делясь впечатлениями, отстраненно называет певца приятным и воспитанным молодым человеком, хотя многочисленные поклонники модели давно связывают их имена в один романтически завязанный узел. Однако Гизерская не желает погружаться в это тему, оставляя место для домыслов и сплетен.

По словам Анастасии, она чувствовала себя комфортно и раскованно на съемочной площадке. Модель без ложной скромности сообщила, что ее присутствие позволило добавить клипу драматургии и непредсказуемости. Гизерская уверена, что теперь она будет весьма востребована на этом поприще. Кроме того, светская львица не прочь попробовать себя в качестве актрисы на больших, полнометражных проектах. Некоторые фолловеры уверены, что Анастасия скоро по популярности превзойдет Ольгу Бузову.