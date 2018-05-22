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Рудова: "Выкидываю людей из своей жизни"

Сегодня, 11:41

В Instagram российской актрисы Натальи Рудовой появилась миролюбивая фотография с прекрасными белыми голубями, однако подпись под ней совершенно не в том же духе.

 Модель продолжает всех интриговать своей личной жизнью, ничего не рассказывая, и не отворяя окно в своё сердце, однако в профиле практически каждый день появляются различные фото с подписями, которые однозначно кому-то адресованы.

В этот раз девушка демонстрирует смешанные чувства: "Выкидываю людей из своей жизни.Быстро.Легко.Без последствий.И навсегда. Обращаться в никуда!".

Видимо, у Натальи снова с кем-то не заладилось, однако подписчики звезды тут же отозвались комментариями о том, что рады видеть девушку такой счастливой на фото: "Такая лучезарная всегда", "Натали, я тоже так хочу "НАВСЕГДА". Фото офигенное, ты умопомрачительная!!!". Остается только гадать, кого же пришлось выкинуть из жизни на этот раз, но по всей видимости, потеря не велика, раз настроение хорошее.

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