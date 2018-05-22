Кайли Дженнер может уйти из империи Kylie Cosmetics из-за бойфренда

Сегодня, 11:04

Светская львица и основательница империи косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер может оставить свое детище. Сообщается, что бойфренд девушки поставил ультиматум и хочет, чтобы Кайли больше времени уделяла их совместному ребенку, нежели бренду косметики.

Возлюбленный Дженнер Трэвис Скотт утверждает, что Кайли поставит свою карьеру выше собственной дочери. Знаменитость не пропускает все звездные мероприятия и ведет светский образ жизни с целью рекламирования собственного бренда Kylie Cosmetics. Однако это не нравится отцу ребенка Трэвису Скотту, который хочет, чтобы девушка больше сидела дома и присматривала за дочерью Сторми.

Сообщается, что рэпер не хочет, чтобы Кайли зависела от нянь и уговаривает девушку взять долгосрочный отпуск, чтобы вырастить дочь. Однако сама Дженнер считает, что сможет одновременно заниматься и семьей, и бизнесом, как это успешно делает её сестра и многодетная мать Ким Кардашьян.