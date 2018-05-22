Звезда «Кухни» три месяца скрывала рождение ребенка

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Валерии Федорович удалось поразить представителей глянцевых изданий и многочисленных поклонников своей скрытностью. 25-летняя актриса не сообщило публично о главном событии в своей жизни и глобальных переменах в судьбе.

Звезда «Кухни» и «На дальней заставе» три месяца скрывала рождение ребенка. Лишь недавно, расчувствовавшись на церемонии детской премии «Дай пять!» Федорович неожиданно сделала сенсационное сообщение, что в марте родила сына. Поклонники, услышав такое признание, начали гадать, причастен ли к этому знаменательному событию бывший муж Валерии актер Максим Онищенко. Сама актриса по поводу отца ребенка ничего не сообщает.

Также в строжайшем секрете пока держится и имя мальчика. Федорович согласна его сообщить только тогда, когда ребенку исполнится полгода. Валерия, часто ставит в тупик своих фолловеров. В отличие от своих коллег по актерскому цеху, она не любит рассказывать о личной жизни, давая пищу для слухов и сплетен. Актриса считает, что поклонники должны знать только о ее творческих успехах, потому как она только в искусстве представляет значимость, как самодостаточная личность.