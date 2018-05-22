«Рита Дакота беременна»: Певицу поздравляют во второй раз

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Информация об интересном положении белокурой красавицы появилась в Сети после ее публикации. После того, как Рита заинтриговала подписчиком необычными фразами, в ее адрес посыпались поздравления с пополнением.

Певицу Дакоту подписчики поздравляют со второй беременностью. Это произошло после того, как Рита Дакота стала мамой прекрасной малышки Мии. Но одна из недавних публикаций певицы натолкнула фанатов на мысли о ее беременности.

«Хочу запомнить себя такой. Со мной произошли настоящие чудеса. Я скоро расскажу вам всё об этом. Пока хочу погреть внутри сама…», - сообщила Рита.

После посыпался шквал эмоциональных поздравлений в адрес артистки.

«Рита Дакота беременна», - пишут комментаторы.

Певицу поздравляют поклонники во второй раз и основываются на том, что у Дакоты одежда на пару размеров больше, чем она.