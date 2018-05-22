Ольга Бузова после спектакля в Воронеже сняла «горячее» видео

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У популярной телеведущей и певицы явное желание попробовать себя и в качестве актрисы. Насколько ей это удаётся, судить знатокам, но в залах – аншлаг. «Зажигает» она и после выступления.

В Воронеже 21 мая состоялся спектакль «Мужчина нарасхват», в котором играла Ольга Бузова. Зал был полон и зрители не разочаровались.

Компанию Бузовой составили Антон Лирник, Сергей Писаренко и Евгений Никишин. После представления они сняли «горячее» видео.

Бузова на спектакле в Воронеже выглядела очень сексуальной. Она периодически появлялась на сцене в одном нижнем белье и колготах в сеточку. Был даже эпизод с наручниками.

После спектакля Бузова продолжила «зажигать» в гримёрке, о чём сняла «горячее видео». Её партнёры по спектаклю обнажились по пояс и хвастались перед ней своими бицепсами.

Евгений Никишин с «пухленькой» комплекцией похвалился другим. Он сообщил, что у него грудь больше, чем у Бузовой.

Бузова проинформировала поклонников и о подарках, полученных ею в Воронеже. Это орхидея в горшочке, плащ, на который нанесён забавный принт, плакат с её фотографиями и две коробки, к каждой их которых привязано множество розовых воздушных шариков.