Виктория Боня рассказала, как встретила своего нового возлюбленного

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По её словам, 40-летнего мужчину зовут Пьер Андюран. Он работает бизнесменом во Франции. Впервые женщина повстречала его в Лондоне, а полюбила за интеллект и щедрость.

38-летняя Виктория Боня развелась с очень обеспеченным отцом своей дочки Анджелины-Летиции, и обрела счастье с французским бизнесменом. Влюблённые уже успели официально заявить об отношениях. Произошло это на Каннском кинофестивале. Там пара даже пообщалась с представителями прессы.

Виктория Боня рассказала корреспондентам, что впервые встретила Андюрана в Лондоне. Мужчине удалось добиться любви Бони не только своей успешной карьерой и достатком. Он показал себя, как очень воспитанный и умный собеседник. Кроме того, у Пьера есть дочь, которая очень хорошо сдружилась со своей ровесницей - дочкой Бони.

Говоря о подарках нового возлюбленного Виктории, то она получила от него платья от Dior, которые шили в единственном экземпляре специально для Каннского фестиваля. Пьер также сам выбирал к нему аксессуары, а затем выслал все фото Виктории Бони.

Женщина призналась, что раньше никто из мужчин подобных подарков ей ещё не делал. Она также рассказала о компании Андюрана, в обороте которой находится больше двух миллиардов долларов. Такого успеха мужчина добился только своими силами, без помощи кого-либо.