Сергей Жуков опубликовал фото в торте

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Певец празднует свой день рождения и по этому поводу решил порадовать своих почитателей неожиданным снимком в своём аккаунте в Instagram. Подписчики уже активно откликнулись.

Сергей Жуков отмечает 42-летие. По этому поводу он сделал своё фото в торте. Отдельные фолловеры певца сомневаются, что это кулинарное творение настоящее, но большинство уверено в обратном.

Это они подтверждают тем, что Жуков на снимке – без верхней одежды и огоньки у свечей также явно кулинарного происхождения.

Жуков немного соригинальничал, прикрыв свою грудь чем-то очень напоминающим женский бюстгальтер. Является ли и он съедобным – с первого взгляда непонятно. Голову именинник украсил небольшой клоунской шапочкой.

Его сопроводительный текст к фото очень немногословен: "Здравствуй, это я".

Подписчики уже активно желают своему любимому певцу жить долго-долго и продолжать радовать их своими хитами. Многие пишут, что на его концертах они возвращаются в свою юность.

Некоторые направили свои поздравления Жукову в стихах. Нашлись и такие, у которых сегодня тоже День рождения и они рады отмечать его «вместе» со своим кумиром.