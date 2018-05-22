Смерть политика Тюльпанова расколола шаткий брак Кержакова

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За три года официального союза у пары родился сын Артемий, однако супруги решились на развод после ухода из жизни тестя лучшего бомбардира в истории российского футбола Вадима Тюльпанова. Огромную роль в разрыве сыграли подозрения супруги в изменах.

Ранее успешный и любвеобильный союз Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой дал трещину. Это произошло спустя три года после официальной регистрации отношений. Несмотря на рождение первенца пара не смогла противостоять ситуации в которой оказалась после смерти отца Миланы - политика Вадима Тюльпанова.

Это была единственная причина, которая расколола шаткий брак Кержакова или нет точно неизвестно, поскольку Милана сообщала в заинтересованности бывшей жены старшего тренера юношеской сборной России в интригах.

На данный момент известно, что смерть политика Тюльпанова расколола брак Кержакова, поскольку отсутствие помощи со стороны тестя больше не привлекает Александра к отношениям с Миланой.