Поклонников шокировала "смерть" Кончиты Вурст

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Певец из Австрии Том Нойвирт, известный как победитель Евровидения-2014, разочаровал своими снимками в Instagram, на которых убил свой образ.

Том Нойвирт знаком всем благодаря своему неординарному сценическому образу Кончиты Вурст. Выступая на Евровидении-2014, он сумел шокировать и покорить зрителей своим вызывающим образом женщины с бородой. А недавно певец начал публиковать в Instagram новые фото, судя по которым Том решил кардинально изменить свой имидж, и стать более мужественным. Австрийский исполнитель признался, что больше не желает носить платья и другие женские штучки. Коллег и поклонников шокировала выходка Вурст, но они с терпимостью одобрили решение исполнителя.

Для многих поклонников очередное перевоплощение талантливого певца стало довольно неожиданной и неприятной новостью. Огорченные фолловеры в своих комментариях заявили, что данный шаг воспринимают как смерть Кончиты Вурст.