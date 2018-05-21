Сергей Лазарев придумал для себя очередное ласковое прозвище

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Сергей Лазарев не забыл о любимых российских фанатах и отправил им себя вместо грустной непогоды. Чтобы подсластить «посылку» певец придумал себе ласковое прозвище.

В социальной сети артист поделился с фанатами, что прибыл на масштабный концерт в Германию. На немецких улицах хоть и не светило солнце, но погода была заметно лучше, чем в большинстве регионов России. Дабы понизить зашкаливающий уровень несправедливости Сергей Лазарев, недолго придумывая, отправил в каждый город «солнце».

Поклонники не сразу нашли с кумиром общий язык, пока не разглядели на снимке то самое солнце, о котором шла речь. Оказалось, Сергей так ласково назвал именно себя, но вряд ли из-за лимонно-жёлтой кофты. Фанаты указали Лазареву на нескромность формулировки, но приняли её с радостью. Позднее на его странице появилась ещё одна звезда в жёлтом – Полина Гагарина, которую неохотно причисляли к «солнечной» категории артистов. А вот про Сергея фанаты сказали, что теперь к нему это ласковое прозвище прицепится надолго, отодвинув даже популярные «Серюнчик» и «Серёженька».