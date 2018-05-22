Милана Кержакова спасает брак с мужем с помощью экстрасенса

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Александр уже давно изменяет своей жене, поэтому Милана решила прибегнуть за помощью к экстрасенсу. Но ясновидящая оказалась мошенницей.

Недавно молодая Милана Кержакова сообщила о своем разводе с 35-летним Александром. Хоть 24-летняя девушка и попыталась сохранить брак, это не удержало Александра от измены. Милане пришлось просить помощи у экстрасенса, чтобы спасти отношения. В Интернете распространились слухи о том, что идеальный брак Миланы и Александра трещит по швам: муж уже давно ходит «налево», пока молодая жена ждет его с работы дома. Девушка сначала отрицала все слухи, подчеркивая, что у них с Александром все отлично, однако потом все же призналась, что они уже давно не живут вместе.

Тогда девушка обратилась к ясновидящей Ирине Мартыновой, чтобы та хоть как-то укрепила их с мужем отношения. Но в итоге, Ирина оказалась простой мошенницей, которая просто брала с девушки деньги за свои услуги. Ранее Милана советовала Екатерине Сафроновой также прибегнуть за помощью к экстрасенсам. По мнению общества, таким образом Милана повторяет судьбу Сафроновой, которая оказалась в клинике для душевно больных из-за советов недобросовестного экстрасенса.