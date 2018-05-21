Юрий Стоянов: Илья Олейников очень мучился перед смертью

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Комик откровенно рассказал о последних днях жизни своего напарника по шоу «Городок». С его слов, тот долго боролся с болезнью, которая оказалась для него смертельной.

Илья Олейников ушёл из жизни в 2012 году 14 ноября. Юрий Стоянов сообщил, что тот даже ему не сообщал о том, что смертельно болен. Он узнал об этом случайно.

Это случилось во время очередных съёмок «Городка». Была включена камера, Стоянов вбегает в «комнату». Герой Олейникова при этом, изображая любовника, спрятался в шкафу. Он должен по сюжету громко крикнуть, но этого не происходит.

Стоянов спросил его, Илья ты вообще способен громко крикнуть, а голос напарника стал гаснуть.

После того, как Олейникову сделали томографию, Стоянов понял, у напарника была злокачественная опухоль. Именно она и пережимала нерв, связанный с голосовыми связками.

Затем, продолжил комик, того начали лечить, но процесс был уже неоперабельным. Пытались применить лучевую терапию и химиотерапию. Стоянов до последнего верил, что друг сможет «выкарабкаться».

Однако эти процедуры вызывали у Олейникова лишь икоту и постоянную тошноту. В то же время, ни один зритель «Городка» этого даже не заметил. В октябре 2012 года его увезли в клинику прямо со съёмочной площадки.