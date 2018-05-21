Сегодня, 19:08

Телеведущая, певица и дизайнер на новой коллекции маек использовала характерный для Лиги чемпионов значок УЕФА, в связи с чем и подверглась нападкам недоброжелателей, которые всегда готовы придраться к любым мелочам.

Ольгу Бузову обвинили в плагиате. Недавно она приурочила к своей новой песне и клипу линию одежды. На майках нанесена подпись "Чемпион", а под круг из семи звезд и одна внутри круга. Многие заметили, что данный принт очень похож на логотип знаменитого европейского клубного футбольного турнира.

Подписчики негодуют, как же Бузова могла допустить такое, зачем делать один в один с тем, что уже давно придумали до неё. А некоторые подметили, что с тем состоянием, которым звезда обладает, она могла даже заключить с УЕФА сделку.

Стоит заметить, что такие выходки могут певице дорого стоить, если сделки все же не было.