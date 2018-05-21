Оксана Самойлова заявила, что по Instagram можно понять «энергетику человека»

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Популярная модель и супруга российского рэп-исполнителя Джигана недавно опубликовала тематический пост. Однако реакция людей была не однозначна, многие не согласились с женщиной, хотя преданные фанаты её и поддержали.

В сообщении в Instagram Оксана Самойлова заявила, что по профилю в социальных сетях и по его фотографиях можно понять «энергетику человека». Такие «необычные способности» модель объясняет тем, что чувствует людей очень тонко, а симпатию или же малейший намёк на ненависть ощущает за километры.

Кроме того, Самойлова задала подписчикам вопрос, который многим показался абсурдным. Модель поинтересовалась, передаёт ли Instagram «энергетику человека» по фотографиям, постам и цветам. Она также добавила вопрос о том, можно ли понять характер человека по его профилю.

Всё это вызвало активное обсуждение со стороны фанатов Оксаны Самойловой. Понятно, что были и те, кто высказался «за», и высказался «против». Однако стоит понимать, что этим странным вопросом модель и хотела вызвать активность своих поклонников и «расшевелить» их в комментариях, и это женщине сделать полностью удалось.