Мария Кожевникова улыбается ради мужа

Сегодня, 18:35

Об этом актриса и депутат рассказала поклонникам в Instagram. Новый снимок звезды «Универа» набрал более 3,2 тысяч лайков.

Мария Кожевникова опубликовала новый снимок, на котором она искренне улыбается, подписав его комментарием: «Мой муж влюбился в мою улыбку, говорит, что печаль и роковой взгляд мне не к лицу. Вот и улыбаюсь, чтобы не разлюбил». Судя по таким словам, ради мужа актриса готова на все.

Поклонники принялись утешать своего кумира, отмечая, что у нее очень красивая улыбка и супруг ее никогда не разлюбит. Юзер под ником kateboofficial подчеркивает: «Я с ним абсолютно согласна, так как и я впервые увидев вас Мария в сериале «Универ», влюбилась в вас и в вашу улыбку! Я даже стала учиться улыбаться как вы, вы мой пример, пусть даже по улыбке, такие вот дела». Мария Кожевникова стала известна широкой публике после съемок в молодежном сериале «Универ», где она сыграла далеко не умную Аллочку.