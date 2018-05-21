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Близкая подруга согласилась стать суррогатной мамой и выносить ребенка для 66-летнего холостяка. Трехнедельный срок вынашивания подтвердили российские врачи.

В последнее время звезды шоу-бизнеса все чаще на собственном примере пытаются продемонстрировать, насколько наука превзошла природу. В настоящее время возраст артистов не является препятствием для реализации их самых абсурдных и спорных желаний. В моду активно входит «позднее родительство», и все больше пожилых актеров вместо внуков и правнуков обзаводятся детьми, а некоторые только планируют вновь стать родителями.

Вот и Стас Садальский решил не отставать от модных тенденций и сделал довольно неожиданное для поклонников заявление. Актер признался, что подобно 78-летнему Эммануилу Виторгану, 69-летней Алле Пугачевой и другим артистам решил стать папой. Стас Садальский заявил о беременности 71-летней Татьяны Васильевой, которую оплодотворили в лучшей клинике Канады, а в роли суррогатной мамы его ребенка согласилась выступить коллега Татьяна Васильева.

В беременности 71-летней артистки можно не сомневаться - через 3 недели ее констатировали российские медики, она развивается удовлетворительно. Актер отметил, что нынешний век суррогатного материнства, суррогатной жизни и семьи - чудесное время. В подтверждение сему он опубликовал снимок у клиники в Канаде, где актер позирует рядом с будущей мамой.

Стоит отметить, что поклонники учли «неподражаемое» чувство юмора любимого артиста, и не поверили его сенсационному признанию.