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Неприглашённые гости на королевскую свадьбу Меган Маркл и принца Гарри – тётя и двоюродный брат герцогини Сассексой – скромно отметили знаменательный день в Burger King, о чём пишет «HotGeo».

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл со стороны невесты присутствовать смогла только её мама. Как известно из мировых СМИ, после официального подтверждения отношений принца и бывшей актрисы в семье Маркл произошёл раскол. Мама и отец девушки поддержали её в выборе спутника жизни, а другие родственники заявили, что свадьба – это фарс и Меган интересен только престиж.

Из-за чего её семья не была приглашена в Великобританию на торжество и им пришлось отмечать королевскую свадьбу в Burger King на другом континенте. Хотя атмосферу они сумели себе создать: забирая свой заказ, тётя и двоюродный брат Маркл надели на головы короны из картона и покинули заведение в них же. На этом антураж завершился, хотя «простые» люди тоже имеют возможность стать принцем благодаря диете герцога Сассексого.