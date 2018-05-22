Ирина Аллегрова потеряла 10 миллионов рублей

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Человек, который взял у певицы деньги, умер.

Артистка хотела вложить крупную сумму в приобретение за городом недвижимости, но потеряла ее. Она начала проектирование особняка в поселке Милорадово в Подмосковье. Певица отдала аванс владельцу строительной фирмы Владимиру Денисову в размере десяти миллионов рублей. Однако в итоге артистка осталась ни с чем.

Начинать строительство бизнесмен не спешил. Он вложился в бизнес и потерял все деньги. Ирина Аллегрова разорвала контракт с Владимиром Денисовым, но своих денег назад она так и не получила. Вскоре Денисов скончался.

Долг лег на супругу работника. Певица подала в суд на его жену. За последние два года с вдовы удалось получить только 100 тысяч рублей. Известно, что последнее заседание суда было в апреле. Аллегрова не отчаялась и наняла лучших адвокатов, чтобы вернуть свои деньги. Однако вдова отдавать их не торопиться, аргументируя тем, что хоть ей после смерти мужа и досталось дорогостоящее имущество, в наследство она пока вступать не собирается. Она не хочет отдавать долг певице, ей нужно, чтобы ее считали бедной.

По всей видимости деньги в размере 10 миллионов рублей назад Аллегрова сможет вернуть не скоро.