Супруга Кузьмина рассказала о проблемах в семье

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Недавно соседи по даче 62-летнего исполнителя заявили, что дом его находится в плачевном состоянии: забор рушится, крыша отваливается, а весь участок запущен. Сам же музыкант не появлялся в доме уже давно. Это заявления прокомментировала жена Катерина, рассказав, что со здоровьем муже не всё хорошо. Также она рассказала о проблемах в семье.

Супруга Владимира Кузьмина рассказала, что сейчас у него слишком много концертов. Дача же за последнее время и вправду начала портиться. Но сейчас в доме живут родители женщины, у семьи Кузьминых есть ещё и другой дом. Отец Екатерины уже затеял ремонт, нанял строителей и руководит ими. Мать же высаживает рассаду и занимается садом.

Если история с домом прояснилась и с ним всё хорошо, то этого сказать о семье Екатерины и Кузьмина нельзя. Также у артиста появляются с возрастом проблемы в здоровье. Шесть лет назад первая супруга Кузмина Артемьева заявила, что пара разошлась, мол он нашёл себе «по моложе», когда узнал, что Екатерина ему изменяет. Однако официальной информации и подтверждения слухов не было.

Сейчас Екатерина рассказала, что в конце мая у Кузьмина выйдет новый альбом. Он записал много песен, которые переполнены мистикой, ведь артист поверил в реинкарнацию, индуизм и санскрит. Он начал чистить карму и отказался от мяса. По словам Екатерины, Кузьмин питается только молочными продуктами, фруктами и овощами.

Однако Екатерина заявила, что летом они вместе отдыхать в священные для них места не поедут. Дело в том, что у них уже давно нет близости. Кузьмин сейчас на концертах, а женщина устала от них. 31 мая у него день рождение и большой концерт в Москве. Екатерина пока не решила, пойдёт ли она на него, хотя все друзья и близкие будут.