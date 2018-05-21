Гигантская грудь модели Хельги Лавкейти шокировала общество

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Грудь российской модели произвела большой фурор в Интернете. Хоть девушка и спросила у подписчиков об их любимой погоде, в комментариях к публикации говорили явно не о том.

На фотографии девушка изображена в сексуальном полупрозрачном белье, внимание подписчиков сразу же приковала гигантская грудь модели. Буквально за несколько часов после публикации снимок собрал почти 60 тысяч лайков.

Неудивительно, что у девушки большое количество фанатов мужского пола, - говорит шокированная подписчица модели, которой явно пришлась по вкусу фигура модели.

Также пользователи оценили не только красивую грудь модели. В аккаунте девушки есть масса фотографий, где она изображена в купальнике. Модель стоит спиной к камере, чтобы общество смогло по достоинству оценить стройные ножки Хельги Лавкейти, которая шокировала общество.