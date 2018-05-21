Волочкова показала, какой она преподаватель

Сегодня, 17:23

Балерина назвала себя профессионалом и учила детей, что необходимо всегда репетировать перед концертами. Соответствующий ролик звезда опубликовала в Instagram.

Анастасия Волочкова занимается преподавательской деятельностью среди малышей. Сегодня балерина показала поклонникам в Instagram, какой она преподаватель и как проходят ее уроки. На видео звезда рассказывала ученикам, что считает себя профессионалом, так как ни один концерт она не начала без ежедневных репетиций по 3-4 часа в день. Кто-то из толпы начинающих балерин поддержал своего учителя, отметив: «Без этого никак».

Всего за 13 минут видео набрало более 2,7 тысяч лайков, а под ролик начали собираться комментарии. Естественно, не обошлось и без едких фраз в адрес знаменитой Анастасии Волочковой. Пользователь _luchana_ok написала: «Зачем вы в каждом видео в конце говорите спасибо, давая тем самым понять чтобы больше не снимали или после того как выключается камера вы начинаете лаять и кидаться на деток... не понимаю, как будто боитесь что маска благочестия и величия слетит... или да?».