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Актриса выложила шуточный ролик с торжественного события в своем аккаунте в Instagram. Ранее состоялась свадьба принца Гарри с актрисой и моделью Меган Маркл.

"В Букингемском дворце явно знают толк в хорошей мебели", - подписала публикацию Пынзирь.

На видео изображен принц со своей новоиспеченной женой, который якобы мечтает быстрее попасть в их общую спальню. Дарья Пынзарь посмеялась над роликом со свадьбы принца и Маркл.

Напомним, что свадьба Гарри и Меган состоялась 19 мая в Виндзорском замке. На церемонию были приглашены 2500 тысячи человек, при том, что церковь имеет вместительность всего лишь в 800 человек.