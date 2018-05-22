Киркоров разделся на камеру, но ему посоветовали худеть

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Король российской поп-сцены не часто публикует в своём Instagram и других социальных сетях снимки себя с пляжа. Его аккаунт переполнен материалами с путешествий и гастролей. Но недавно исполнитель побывал в Дивеевском монастыре, где искупался в источниках. Всё попало на камеру и в интернет, но реакция фанатов оказалась больше негативной.

Дело в том, что во время купания в этих источниках Киркоров разделся на камеру и засветил своим голым торсом в одном полотенце. Однако фанаты вместо стандартной похвалы решили посоветовать артисту похудеть.

Поклонники не часто видят Киркорова без гламурных костюмов и макияжа, поэтому они были очень удивлены фигурой своего любимого певца. Они сразу же начали спрашивать у него, где же пресс и мышцы. Кроме того, люди заявили, что Киркорову нужно худеть, чтобы бы начать выглядеть моложе своих лет. В итоге люди посоветовали ему обратить внимание на Сергея Глушко, который всего на три года моложе, но выглядит намного лучше.

Для многих также стало неожиданностью увидеть артиста с мокрыми волосами. Дело в том, что он без пышной причёски очень непохож на самого себя. Люди шутили, что он похож на Иисуса или на какого-то цыганского барона.