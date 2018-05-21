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Узнав о беременности своей девушки, Макар Касаткин буквально «слетел с катушек». Жестокости парня не было конца: он часто избивал девушку, таскал по полу, орал, и часто проклинал наследника. Издевательства завершились лишь когда парень сбежал.

Неблагополучный сын Марии Шукшиной Макар Касаткин бросил свою беременную девушку. Недавно родившая 19-летняя Фрейя Зильбер призналась, что познакомилась с Макаром в социальных сетях. После некоторого общения они начали жить вместе.

Все было хорошо, влюбленные наслаждались обществом друг друга, однако вскоре счастью пришел конец - новость о беременности Фреи кардинально изменила отца ребенка. Он резко стал очень жестоким, бил девушку по пояснице, орал на беременную, и постоянно утверждал, что желает, чтобы его ребенок «сдох».

Однажды она не выдержала и написала заявление в полицию на возлюбленного, обвинив его в избиении и наркоторговле. Также она заявила, что сын Марии Шукшиной мечтал о смерти своего ребенка. После этого Макар Касаткин исчез. Последних два месяца вынашивания малыша Фрея провела в больнице на сохранении плода. За все это время никто из членов семьи папы ребенка ни разу не заинтересовался наследником. Недавно девушка родила мальчика, и теперь рассчитывает через суд доказать отцовство, и добиться материальной поддержки от звездной четы.