Варнава: «Все говешки вон из моего Инстаграма»

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Телеведущая с присущим ей юмором разогнала хейтеров на своей странице в Instagram.

Екатерина Варнава призвала ненавистников и злопыхателей, которых она назвала «говешками» уйти с её Instagram-страницы. Она написала: «Все говешки вон из моего Инстаграма». Требование актриса шоу Comedy Woman сопроводила забавным роликом. На опубликованных кадрах маленькая, но смелая собака сгоняет с пирса греющихся на солнце морских котиков. Таким образом, Варнава наглядно проиллюстрировала чистку на своей странице в Instagram. В комментариях тот час же разгорелась дискуссия среди поклонников, которые принялись высказывать слова поддержки в адрес Екатерины.

Спустя время ситуация накалилась после вмешательства известного телеведущего Андрея Беднякова, который оставил под записью весьма провокационный комментарий «САМА ОТВАЛИ !!!! ХУДАЯ ДЛИННОНОГАЯ СТЕРВА !!!!», - написал Варнаве коллега (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим.ред.), чем спровоцировал шквал негодования со стороны фанатов теледивы. Успокаивать поклонников пришлось самой Екатерине, которая поспешила заметить, что у неё с Бедняковым отличные дружеские отношения, а агрессивные записи под фото - не более, чем шутка.