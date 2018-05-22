Пугачева расплакалась во время съемок в массовке

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Алла Пугачева снялась в клипе собственного стилиста Алишера. Подчеркивается, что Примадонна снялась в массовке совершенно бесплатно.

Съемки клипа проходили возле железной дороги. На данный момент есть только фотографии-бэкстейдж, на которых видно, что Пугачева ходит по рельсам в толпе людей. По словам остальных актеров, Пугачева вела себя как настоящая актриса и исполняла приказы Алишера беспрекословно. Блогер Лилия Абрамова рассказала, что Алла даже не устала, в отличие от некоторых. В конце Примадонна обняла стилиста, расплакавшись у него на плече. Алла Пугачева приехала на съемки клипа в весьма необычном образе: на Примадонне были кожаные рокерские перчатки, рваные джинсы и футболка в необычном стиле. Пугачева рассказала, что все эти вещи из ее молодости, и подчеркнула, что мода очень циклична. Дата показа клипа еще неизвестна. Подчеркивается, что этот клип - своеобразный ответ на новый клип Киркорова «Цвет настроения синий».