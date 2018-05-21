Модель PlayBoy и ее 7-летний сын упали с 25 этажа в Нью-Йорке

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47-летняя Стефани Адамс и ее маленький сын погибли, упав с большой высоты. В юности девушка работала моделью в известном журнале PlayBoy.

Тела погибших обнаружили во дворе отеля на Манхэттене. Женщина вместе с сыном упала со здания рано утром, рассказали сотрудники правоохранительных органов. Стефани развелась с мужем и собиралась лететь в Испанию на отдых с другим мужчиной, однако суд не разрешил вывозить ребенка без разрешения родного отца. До этого супруги постоянно судились за право воспитывать ребенка, однако так и не пришли к общему выводу. Адвокат погибшей рассказал, что девушка всегда улыбалась и никогда не делала никому ничего плохого.

Пока что полиция расследует несчастный случай. Неизвестно, по каким обстоятельствам девушка с ребенком могли выпасть из окна.

Стефани Адамс была первой девушкой, которая снялась в известном журнале эротики PlayBoy в 1992 году.