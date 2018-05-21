"Застукали!": Влад Топалов точно встречается с Региной Тодоренко

Сегодня, 15:06

Певец опубликовал загадочный снимок в Instagram, где видно только глаз избранницы. Поклонники узнали в даме сердца Регину Тодоренко, звезду «Орла и решки».

Гражданский журналист издания «Супер» застукал Регину Тодоренко и Влада Топалова в ресторане быстрого питания. Теперь фанатам стало ясно, кого предпочла ведущая программы «Орел и решка», хотя парочка усердно скрывает свои отношения. Видимо, им прекрасно известна пословица «счастье любит тишину».

Поклонники звезды эстрады уверены, что Влад Топалов встречается с Региной Тодоренко. Об этом они, не стесняясь писали в комментариях под новым снимком музыканта. Юзеры считают, что теледиву «выдал глаз», именно только его видно на фото. Влад опубликовал кадр и подписал его трогательными словами о любви.