Тина Канделаки сравнила себя с Анджелой Дэвис

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На снимке с 90-х теледива позирует вместе с Василием Стрельниковым. Фотография опубликована на личных страницах звезды в Twitter и Instagram.

Тина Канделаки опубликовала фотографию, сделанную на одном из мероприятий в 90-х годах. Теледива сравнила себя с Анджелой Дэвис, подписав кадр так: «Всем привет от Анджелы Дэвис». За считанные минуты фотография набрала более 4,7 тысяч лайков, также пользователи оставили свое мнение.

Многие юзеры считают, что Тина Канделаки действительно похожа на Анджелу Дэвис. Другие поклонники напоминают российской теледиве, что она гораздо прекраснее своей зарубежной коллеги и с возрастом стала только молодеть. Канделаки порадовала новым снимком на просторах социальных сетей Twitter и Instagram.