Аппетитные формы в бикини показала Дарья Пынзарь

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Дарья Пынзарь показала свои аппетитные формы в бикини. После критики в адрес своей фигуры знаменитость превратилась в настоящую тростинку.

Экс-участница телевизионной стройки «Дом-2» отдыхает в Турции. Знаменитость решила похвастаться своим роскошным купальником и сексуальными формами. Известно, что отдыхать отправилась вся семья Пынзарей. Выложенный в сеть снимок сделан у бассейна, где Дарья красуется в роскошном бикини цвета фуксии укрытого эффектным узором.

Поклонники знаменитости получили незабываемое удовольствие, ведь лиф купальника оказался меньше нужного размера, что только подчеркнуло ее аппетитные формы. Глаза Пынзарь прикрыла модными солнцезащитными очками в крупной оправе, которые особенно модные в данном сезоне.

Поклонники засыпали бывшую звезду телестройки «Дом-2» массой комплиментов, но правда подметили, что отдых и малоподвижный образ жизни сделал свое дело и Дарья прибавила в весе. Знаменитость учла критику в свой адрес и взяла себя в руки, похудев до небывалых размеров, о чем обещала отчитаться фанатам на фото на своей страничке в социальной сети.

Напомним, что супружеская пара Пынзарей приобрела в Турции жилье, а Дарья нашла еще и работу. Девушка сотрудничает с турецкой компанией, продающей недвижимость от застройщика.