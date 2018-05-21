Лирник: Бузова заставляет актёров репетировать перед каждым спектаклем

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Известный комик, резидент Comedy Club рассказал, как ему работается со звездой «Дома-2».

В Воронеже Антон Лирник готовится представить спектакль «Мужчина нарасхват», где ему предстоит сыграть на одной сцене с телеведущей Ольгой Бузовой. Комик рассказал, что теледива очень недооценена общественностью, как актриса. По его словам, она очень требовательна к себе и ответственно относится к работе. Лирник признался, что теледива заставляет актёров собираться за несколько часов до спектакля и репетировать постановку от начала и до конца, чтобы всё было максимально идеально. Юморист заметил, что в спектакле «Мужчина нарасхват» играют непрофессиональные актёры, поэтому Бузова в коллектив влилась достаточно гармонично. Как известно, представление начнётся сегодня вечером, 21 мая, в 19.00 в Event-Hall Сити-парка «Град».

Ранее Ольга Бузова рассказала об идее нового клипа. Знаменитость, чьи треки вот уже почти два года не сходят с первых строчек хит-парадов, готовится презентовать поклонникам очередное творение своей команды.