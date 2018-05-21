Экстрасенс поведала о судьбе Джигарханяна и Киркорова, и с кем обручится Бузова

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Кажетта Ахмеджанова была участницей в «Битве экстрасенсов». Журналисты обратились к ней за прогнозом, какой будет судьба наиболее обсуждаемых на сегодняшний день людей.

Это касается Киркорова, Джигарханяна и того, с кем сыграет свадьбу Бузова. Экстрасенс не отказала в просьбе и поведала об их грядущей судьбе. По крайней мере о том, как она её видит.

Начать она решила с Ольги. По мнению ясновидящей, Бузова уже совсем скоро встретит мужчину, который сможет завоевать её сердце. Она видит, что он уже был один раз женат и имел отношение к спортивной сфере. Его характер – очень неуравновешен и жить с ним будет нелегко.

В то же время, как сказала экстрасенс, Бузова выйдет за него замуж уже через пару лет. Помимо того, камни подсказали ей, что вскоре после этого Ольга родит ребёнка.

Джигарханяна, полагает она, впереди ожидает проведение ещё двух судов. Главное, чтобы они не подкосили его здоровье. Квартиру в центре Москвы у него получится отвоевать у бывшей жены. Две другие и загородный дом – вряд ли.

С Киркоровым, продолжила Ахмеджанова, всё – проще. Он скоро станет отцом в третий раз.