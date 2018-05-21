«Оседлал и поехал!»: Максима Галкина на новом видео оседлал сын

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Поклонники Максима Галкина в очередной раз отметили, какой из пародиста получился заботливый и веселый отец. Недавно Галкин показал смешное видео, где его оседлал сын Гарри.

Максим Галкин в Instagram-аккаунте разместил веселое видео, где показал, как играет со своим сыном Гарри. «Оседлал и поехал! Любимый аттракцион Гарри на папе - прыгание по спинкам стульев», - подписал видеоролик артист. Пользователи Сети в очередной раз отметили, что Галкин является замечательным отцом.

«Папа мечта многих», «Какие вы прикольные», «Гарри знал, где надо родиться!», «Счастливый сын- счастливый отец!», «Гарик! Не угробь папаню-то», «Пап, смотри, не урони ребенка. Держи крепче!», «Максим, Вы очень хороший отец, это видно. Вы вообще очень хорошо ладите с детьми», «Максим, вы просто молодец, очень много уделяете времени детям», - похвалили Галкина его поклонники.