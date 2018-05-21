Фанаты назвали Варнаву богиней случайного фото

Сегодня, 13:07

Новый снимок теледива опубликовала в Instagram. За 12 минут кадр оценили более 10,3 тысяч поклонников.

Глядя на ленту Екатерины Варнавы в Instagram, теледива действительно любит делать случайные фотографии, которые на деле таковыми не являлись. В этот раз пользователь kativarnava подметила трюки юмористки и назвала ее богиней случайного фото.

На новом снимке Екатерина Варнава предстала перед публикой в коротких джинсовых шортах, обнажающих длинные стройные ноги, обутые в аккуратные босоножки. Наверху надета белая блуза, покроем похожая на рубашку, с коротким рукавом и бордовым низом. Естественно, поклонники стали писать массу комплиментов теледиве, в основном они были адресованы ногам. Фанаты уже смирились с тем, что Варнава прибегла к помощи пластических хирургов, и больше не упрекают ее в этом, так как ее внешность кардинально изменилась в лучшую сторону.