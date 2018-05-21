Газманов поздравил ВМФ Тихоокеанского флота

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Олег Газманов сам служил в военно-морском флоте. Поэтому отмечаемые там праздники не являются для него чуждыми. Он до сих пор воспринимает их, как свои.

21 мая отмечается день Тихоокеанского флота, входящего в ВМФ РФ. Олег Газманов не забыл это и поздравил военных моряков – тихоокеанцев в своём аккаунте в Instagram. Он пожелал им семь футов под килем.

Праздник стал отмечаться, начиная с 1996 года. Его датой был выбран день, когда в 1731 году Сенат утвердил создание Охотской военной флотилии и Охотского военного порта.

Они стали первыми действующими единицами военно-морских сил России в акватории Тихого океана.