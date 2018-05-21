«Сумасшедшая!»: Ани Лорак презентовала тизер своего нового клипа

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Популярная певица Ани Лорак недавно презентовала тизер к своему будущему видеоклипу, который по словам артистки, должен стать хитом этого лета. Отрывок клипа можно посмотреть в Instagram Ани Лорак.

Ани Лорак в микроблоге анонсировала выход своего нового клипа на песню «Сумасшедшая!». Певица уверенна, что работа получилась очень красочной и успешной, а потому и зрителю понравится конечный результат. Стоит отметить, что премьера клипа запланировала на конец весны.

Поклонники высоко оценили отрывок клипа артистки и заявили, что с нетерпением ждут полную версию видеоролика: «Такая энергетика!!! Море позитива!», «Какой же кайф. Я не могу перестать пересматривать это!! С нетерпением жду премьеру!», «Господи, я с ума сошла, просто нереально крутой клип будет, я уверена», «Тизер чудный! Премьера чувствую будет очень жаркой!».