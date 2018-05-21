«Спортсменка-комсомолка»: Наталья Рудова выбрала спортивную «светлую» сторону

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Недавно в Instagram российской актрисы появился тематический пост. В нём женщина запечатлена в тренажёрном зале. Однако больший интерес вызывает цитата из фильмов про Гарри Поттера, которой она сопроводила свою публикацию.

В после Натальи Рудовой в подписи к спортивной публикации стоит цитата то ли из фильма, то ли из книги «Гарри Поттер и Орден Феникса». Её содержание таково: «В каждом есть и светлая и темная сторона. Главное то, какую выбрал ты. Это определяет все.».

Затем Наталья Рудова добавляет, что она выбрала «светлую» сторону, то есть спортивную.

Фанаты актрисы пришли в восторг от её фигуры и стремлению к улучшению внешности, ведь не каждая женщина в 34 года выглядит, как Наталья. Некоторые отметили, что «наконец-то» актриса решила «уменьшить щёчки». Кто-то из комментаторов и вовсе сравнил её со «спортсменкой-комсомолкой».

Кроме того, поклонники заметили, что Рудова наконец-то поменяла цвет своих волос.