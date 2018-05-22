Примадонна поздравила внука Никиту с днем рождения

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Сын Орбакайте и Преснякова празднует свой 27 день рождения. Алла Пугачева трогательно поздравила внука.

Сегодня 21 мая сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова празднует свой 27-й день рождения. Бабушка Никиты – Алла Борисовна, решила поздравить внука на своей страничке в социальной сети. Примадонна разместила фотографию, где изображена она с маленьким Никитой. В комментариях к снимку звезда поделилась свой радостью в том, что из мальчика вырос хороший музыкант и певец, который влюблен в свое дело. Бабушка пожелала внуку удачи во всех начинаниях и любви.

Поклонников умилил такой нежный снимок, где маленький Никита сидит у Аллы Борисовны на руках. Известно, что первой сына все же успела поздравить мать исполнителя, которая опубликовала фотографию взрослого сына с поздравительной надписью и своеобразным пожеланием: «Кто весел - тот смеётся, кто хочет - тот добьётся, кто ищет- тот всегда найдёт».

Поклонники Пугачевой поздравили ее талантливого внука и отметили, что все члены ее семье полностью опровергают бытующее мнение о том, что природа отдыхает на детях великих людей. Отмечается, что каждый ее представитель достиг небывалых высот в своей отрасли и пользуется популярностью и любовью публики. Известно, что Никита имеет свою рок-группу.