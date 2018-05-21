«Важны ценности и понятия»: Участник «Дома-2» рассказал о своей жизни за пределами шоу

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На проекте «Дом-2» возникла неприятная ситуация, и участник программы Алексей Купин решил ответить на предъявленные ему обвинения, сделав это в Instagram. Он описал свою жизнь, подчеркнув важность в первую очередь ценностей и понятий, как сообщает «Версия.Инфо».

Алексей Купин отметил, что с детства занимался спортом. Он побеждал на чемпионатах Украины по гребле, а в 15 лет перешёл в сборную другой страны по контракту. Результаты были хорошие, да и заработок соответствующий. По словам Купина, спорт – это очень тяжёлая работа, из-за которой пришлось многое оставить. Потому после обвинений в его лени и отсутствии достижений он почувствовал себя крайне неприятно.

Кроме того, участник «Дом-2» подчеркнул, что родился не в «глухой деревне». Он проживал на территории частного сектора рядом с Одессой, и свой город очень ценит. По словам Купина, гораздо важнее стремления и ценности, но не место рождения или былые достижения. Поклонники поддержали участника «Дома-2», посоветовав ему быть спокойнее и не обращать внимание на недостойных людей.