«Отчелсили бедолагу»: Садальский «прошёлся» по изгнанному из Британии Абрамовичу

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В своём Instagram актёр иронично прокомментировал ситуацию с отказом в предоставлении Роману Абрамовичу британской визы.

Станислав Садальский пристыдил власти Британии за их последние действия в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича. Актёр и блогер с юмором заметил, что олигархи вложили множество средств в британскую экономику, а взамен получили статус изгоя. Садальский посмеялся над самим Абрамовичем, заявив, что того «отчелсили» и спрогнозировав будущий маршрут миллиардера – «Чемодан. Вокзал. Чукотка».

Ранее ситуацию с визой Абрамовича прокомментировал эксперт-международник. Специалист упрекнул бизнесмена в вывозе активов в Великобританию. По его мнению, если бы миллиардер вкладывал деньги в экономику России, то ничего подобного с ним бы не случилось.

Напомним, в минувший уик-энд британская пресса сообщила, что Роману Абрамовичу не продлили британскую визу. Предприниматель уже более месяца не появляется в Великобритании и даже не смог посетить победный матч «Челси» против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Тем временем представители бизнесмена отказываются комментировать ситуацию, назвав её «личным делом» Абрамовича.