Ксения Бородина: Рыба любит море

Сегодня, 11:41

Ксения Бородина разместила в своём аккаунте в Instagram очередные снимки. В сопроводительном тексте она проинформировала своих подписчиков, почему любит отдыхать на морских побережьях.

На фотографии Бородина в достаточно коротком платье красного цвета с открытыми плечами. Она сидит на белоснежном пляже. Рядом видна зона отдыха и зелёная лужайка с пальмами. Вверху – синее безоблачное небо.

Бородина для фотосессии использовала минимум украшений. На правой руке – часы и небольшой браслет. В ушах – маленькие серёжки. Её волосы при этом распущены.

В сопроводительном тексте к снимку она написала, что по гороскопу является рыбой. Видимо, именно поэтому так сильно любит море. Не обязательно поваляться на пляже. Достаточно просто посмотреть на него, и силы уже прибавляются.

Фолловеры активно откликнулись на новое фото своей любимицы. Многие сообщают, что они также рыбы и очень любят море. Другие шутят, главное, чтобы рядом были весы.

Но есть и такие, которые говорят, что если денег нет, будь ты хоть каким знаком, не до моря.