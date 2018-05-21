Billboard Music Awards: Сиара вышла в полупрозрачном платье

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Певица надела наряд от известного дизайнера Julien Macdonald. Музыкальная премия прошла 20 мая в Лас-Вегасе, лучшей певицей стала Тейлор Свифт, которая также выбрала весьма оригинальный и откровенный наряд.

На Billboard Music Awards в Лас-Вегасе прибыли звезды мировой величины, в списке которых Сиара, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Эд Ширан и другие знаменитости. Естественно, каждый хотел, чтобы его запомнили на красной дорожке, а потому выбор наряда был самым главным заданием.

Своей откровенностью поразила Сиара, которая вышла в полупрозрачном платье. Ее фигура прекрасно смотрелась в наряде от Julien Macdonald нежного розового оттенка. Тейлор Свифт, получившая награды, также выбрала платье розового оттенка с разрезом от бедра. На кинофестивале в Каннах селебрити также задают стиль, но есть и провальные моменты.