«Дешёвое поведение»: Бузову высмеяли за объятия с бывшим бойфрендом

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Подписчики долго не могли выяснить, к кому же на фото так трепетно прижимается Бузова.

Телеведущую Ольгу Бузову вновь высмеяли, на этот раз за «дешёвое поведение», коим поклонники знаменитости назвали её объятия с бывшим бойфрендом. Совместный снимок с мужчиной звезда «Дома-2» опубликовала в своём Instagram.

В аннотации к фото Ольга назвала таинственного незнакомца «старым другом», однако фолловеры теледивы долго не могли понять, кто же стоит рядом с ней. Позже личность спутника Бузовой всё же раскрыли. «Тимофей Майоров, она с ним встречалась до Тарасова. Но как обычно, он ее послал. Еще аферы какие-то вместе мучили с машиной.», - пишет пользователь oxmoiborsh@lav.olechka. На самом деле, на фото действительно Майоров, который в далёком 2009 году некоторое время встречался с Бузовой. После расставания пары ходили слухи, что Ольга якобы украла у жениха дорогое авто, чтобы получить страховку. В последнее время бизнесмену и телеведущей вновь приписывают роман, однако оба они эту информацию не комментируют.

Ранее Ольга Бузова рассмешила поклонников пародией на Костенко. Знаменитость передразнила супругу своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова в своём Instagram.