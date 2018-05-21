Иван Ургант ищет волосатых мужчин для новой рубрики шоу «Вечерний Ургант»

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Известный телеведущий Иван Ургант недавно проинформировал, что находится в активном поиске волосатых мужчин. Подобный типаж необходим Урганту для его новой рубрики в популярном шоу «Вечерний Ургант».

Иван Ургант на своей официальной страничке в социальной сети Instagram оставил необычное объявление, которое гласит: «Ищем героев для нашей рубрики "Стрижём на Первом". Уважаемые мужчины, у вас борода, длинные волосы и вы хотите стать участником программы "Вечерний Ургант"? Мы ждем вас!».

Сообщается, что все желающие мужчины, которые подходят по требованиям, могут написать письмо Урганту на электронную почту и попытать свою удачу, чтобы попасть в эфир «Вечернего Урганта». В письме нужно указать свои контактные данные, а также обязательно вложить несколько фотографий.