«Хоть бы раз нормально оделась»: Ксения Собчак разочаровала безвкусным образом

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Политик и телеведущая Ксения Собчак показала новый снимок, где у неё был очень необычный наряд. Одежда показалась фанатам настолько безвкусной, что они поинтересовались у знаменитости, может ли она «хотя бы раз нормально одеться», как сообщает VladTime.

Также поклонников поразило, что Ксения Собчак не разбирается в названиях деталей гардероба. У знаменитости было золотистое шёлковое платье, поверх которого лёгкая курточка с ватной подкладкой. Однако последней Собчак дала название «бушлатик», чем на самом деле является пальто с тёплой подкладкой, а также там есть воротник и пояс.

Фанаты образ не оценили. Они заявили, что устали об безвкусицы в исполнении Ксении Собчак. Некоторым образ напомнил чуть ли не середину прошлого века, причём и то не для прогулки по городу, а для работы в деревне.