Кайли Дженнер разместила в Instagram снимок из туалета

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Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер не отстает от своей знаменитой родственницы и также эпатирует публику. Недавно молодая девушка разместила в Instagram новый снимок из туалета.

Многие девушки грешат тем, что любят делать селфи в зеркалах туалетов общественных заведений. Поклонницами данной странной моды является и семейство Кардашьян-Дженнер, которые регулярно публикуют в Сети «туалетные» снимки. Недавно Кайли Дженнер вместе с подругой также сфотографировались в зеркале дамской комнаты.

На момент публикации статьи фотография Кайли в Instagram набрала 3,5 миллиона отметок «Мне нравиться» и более 100 тысяч восторженных комментариев, однако с каждым часом данная цифра становится все больше.