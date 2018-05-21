Моральное состояние Юлии Самойловой вызывает беспокойство у поклонников

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Моральное состояние певицы Юлии Самойловой стало вызывать беспокойство у поклонников после новой записи в Сети. Там появилась драматичная цитата из книги «Маленький принц».

Участие Юлии Самойловой в «Евровидении-2018» до сих пор обсуждаемо интернет-пользователями. Есть хейтеры, которые активно критикуют исполнительницу. Пребывая на публике, Самойлова пытается вести себя спокойно и часто демонстрирует улыбку, однако в Сети, в частности её последний пост, фанатов насторожил. Знаменитость процитировала фрагмент «Маленького принца».

Неоднозначное содержание цитаты привело к массовому обсуждению. Часть фанатов решили, что Самойлова намекает на сложности в музыкальной карьере, другие – что тут замешаны личные переживания и неразделённые чувства. Были, впрочем, и те, кто заявил – никакого грустного подтекста в публикации цитаты нет, она может быть, например, и намёком на новое творчество певицы.